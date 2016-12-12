Два года тюрьмы: чиновнику "Укрзализныци" вынесли приговор за совершение ДТП

Экс-директора по логистики и грузовых перевозок «Укрзализныци» Ивану Федорко, который в июле стал причиной ДТП, в результате которого пострадала семья журналиста Максима Левина, приговорен к двум годам тюрьмы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

«Сотрудники Следственного управления полиции Киевщины провели и завершили досудебные расследования дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли и пострадали люди...Следователи передали все материалы в суд, который уже вынес законные обвинительные приговоры виновникам совершенных ДТП», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВо Львове пьяный чиновник горсовета совершил ДТП, в понедельник идет "на ковер" к руководству (фото)

Отмечается, что 2 года ограничения свободы и 2 года лишения права на управление транспортными средствами получил водитель «Audi Q7», который 3 июля этого года влетел в автомобиль фотокорреспондента.

«Тогда во время лобового столкновения серьезно пострадали жена и сын журналиста», - добавили в полиции.

Как сообщал УНИАН, ДТП с участием Федорко произошло в Киевской области 3 июля. Он в состоянии алкогольного опьянения за рулем Audi Q7 въехал в автомобиль журналиста Левина, в котором он ехал вместе с женой и двумя малолетними детьми.

В результате ДТП жена журналиста и один из его сыновей получили многочисленные травмы и были доставлены в больницу.

За совершение этой аварии на следующий день Федорко был уволен с должности директора с грузовых перевозок и логистики «Укрзализныци».