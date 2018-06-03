Знают ли в правительстве и Нацбанке, что такое денежно-кредитная политика?

Основные принципы денежно-кредитной политики, размещенные на сайте НБУ, вызывают истерический хохот. Многие считают курс 7 грн. за доллар нормальным. В прошлую пятницу смотрел программу Савика Шустера и выступление в ней председателя Совета НБУ Петра Порошенко. Петр Алексеевич выразил мнение, что курс 7 гривен за доллар США является абсолютно нормальным, потому что с 2000 года уровень инфляции в Украине достиг 259%, тогда как ежегодная инфляция доллара в этот период не превышала 2–3%. Следовательно, по его мнению, состоялось неадекватное укрепление гривни к доллару США, и нынешнее обесценивание гривни к иностранным валютам лишь выравнивает эту ситуацию. Такая позиция Петра Алексеевича вынуждает меня опять вступить с ним в заочную дискуссию.

Едва ли не прописной истиной считается, что курс национальной валюты относительно других валют должен быть всегда немного “передевальвированным”. Главным преимуществом заниженного валютного курса является получение дополнительного конкурентного преимущества национальных товаропроизводителей на внутреннем рынке – импортные товары становятся менее конкурентоспособными на внутреннем рынке, а экспортеры выигрывают, потому что при более низкой себестоимости продукции получают выручку в более дорогой валюте.

Хотя при этом важно осознавать, что заниженный валютный курс является лишь одним и, позволю себе утверждать, далеко не важнейшим фактором для предпринимателей в конкурентной борьбе на внутреннем и внешнем рынках. Куда более значимой является фискальная, регуляторная, бюджетная, денежно-кредитная политика правительства и центрального банка. Для наших экспортеров, которые в основном производят продукцию с низким уровнем переработки, более важной является мировая конъюнктура на их продукцию, а для предприятий, которые изготавливают продукцию для внутреннего рынка, куда более важными являются проблемы доступа к кредитным ресурсам, потокам «серого» и «черного» импорта, государственная амортизационная и регуляторная политика и тому подобное.

Уместно также напомнить, что в дискуссии о необходимости поддержания постоянно заниженного курса национальной валюты, нужно не потерять смысл понятия «заниженный курс национальной валюты». Какие критерии используются для определения того, какой курс является заниженным относительно других валют и насколько он должен быть занижен? Ведь для этого не используются номинальные значения соотношения курса одной валюты к другой, потому что тогда, например, курс гривни к иене можно было бы считать о-го-го насколько завышенным.

Для определения соотношения курсов одних валют к другим используется так называемый паритет покупательной способности (ПКС). Расчеты ПКС ежегодно проводит Международный валютный фонд. МВФ оценивает ВВП каждой страны в двух измерениях – в текущих ценах на основе официального валютного курса и на основе ПКС, базой которой являются не национальные, а среднестатистические (мировые) цены стандартного набора (по потребительской корзине) товаров и услуг. В итоге через ПКС формируется общая основа, которая используется для сопоставления экономических потенциалов разных стран.

Я далек от мысли, что курс 2,22 гривни к доллару США (по расчетам МВФ, исходя из данных 2007 года), вычисленный по ПКС, является реальным. Очевидным является то, что международные, да и наши эксперты не учитывают нерыночный характер очень существенной частицы украинского народного хозяйства, в которой имеет место перекрестное субсидирование и недофинансирование, а попросту говоря – проедание основного капитала, созданного в предыдущие периоды. Это прежде всего касается коммунального хозяйства, снабжения газом и электроэнергией, железнодорожного и общественного транспорта, отдельных видов продовольственных товаров. Такое субсидирование и недофинансирование, в свою очередь, приводит к завышению реальной покупательной способности нашей национальной валюты.

Попытку анализировать ситуацию с курсом гривни начиная лишь с 2000 года вряд ли можно назвать абсолютно корректной. Не следует забывать, что в 1998 году, во время мирового финансового кризиса, состоялся обвал курса гривни к иностранным валютам. Гривня фактически за месяц обесценилась почти втрое. И хотя этот очень заниженный курс положительно повлиял на выход украинской экономики из кризиса 90-х, с определенного этапа он начал все более негативно влиять на развитие страны. Причин этого несколько, и на них неоднократно указывали как украинские, так и международные эксперты.

Во-первых, заниженный курс дает возможность экспортерам получать норму прибыли выше, чем тем, кто производит продукцию для внутреннего рынка. Что, в свою очередь, предопределяет несправедливый раздел создаваемого национального дохода как в отраслевом, так и региональном аспекте. Неудивительно, что экспортеры заинтересованы в сохранении такой ситуации как можно дольше.

Во-вторых, у экспортеров, которые получают сверхдоход от заниженного курса национальной валюты, меньше стимулов к повышению производительности производства и перевооружению производственных фондов. Вместо этого экспортеры тратили свою прибыль на скупку еще не распроданных госпредприятий или зарубежных активов.

В-третьих, заниженный курс гривни снижает стоимость рабочей силы, что существенно отражается на внутреннем рынке труда, на котором все больше чувствуется дефицит рабочей силы.

В-четвертых, заниженный курс национальной валюты не позволяет предприятиям, которые работают на внутренний рынок, в связи с более низкой нормой прибыли, проводить обновление активной части основных фондов так быстро, как того требует конкуренция – из-за вступления Украины в ВТО.

Следовательно, сильно заниженный курс гривни вместо стимула для развития страны превратился в тормоз, консервирует примитивный уровень структуры национальной экономики, и попытки проводить денежно-кредитную политику, направленную на преднамеренное обесценивание гривни ни к чему хорошему не приведут.

Да, действительно обесценивание гривни может улучшить текущие дела экспортеров и сократить импорт, но при этом нужно считаться с рядом негативных сопутствующих факторов. Во-первых, в условиях большой как внешней, так и внутренней задолженности субъектов ведения хозяйства и физических лиц в иностранной валюте это приведет к массовому объявлению неплатежеспособности и невозвратам кредитов банкам. Во-вторых, это повлечет существенное подорожание критического импорта, который будет провоцировать инфляцию расходов и обусловит обнищание наименее обеспеченных слоев населения. В-третьих, в этом случае происходит обесценивание национального промышленного и финансового капитала, что будет приводить к скупке национальных компаний иностранным капиталом. Следовательно, должно быть очевидным, что проблему негативного торгового сальдо нужно и можно решать другими методами, а не механизмами курсовой политики.

Осознание этого факта дает возможность иначе смотреть на ситуацию, которая сложилась в стране осенью этого года. Обесценивание гривни является результатом не столько установления более корректного ее соотношения к иностранным валютам, сколько отображением провала экономической политики правительства и центрального банка. Социальный популизм и резкое ухудшение торгового баланса, несбалансированность краткосрочного заимообразного иностранного капитала с долгосрочным кредитованием иностранных автомобилей и потребительских товаров, а также спекулятивные операции на ипотечном рынке (особенно в части кредитования операций купли-продажи земельных участков) – все это является отображением грубых ошибок в бюджетной и денежно-кредитной политике в 2007 и 2008 годах, которую проводили Национальный банк и правительство. Причем ссылка правительственных чиновников – что они не несут ответственность за денежно-кредитную политику Национального банка, отражает полную некомпетентность тех, кто такое провозглашает. Представители экономического блока правительства (министры финансов и экономики) по должности входят в состав Совета Национального банка. И именно правительство должно было бы задавать тон в этих вопросах. Но, к сожалению, правительство (независимо от того, кто его возглавляет), похоже, вообще этим не занимается. Создается впечатление, что представители экономического блока правительства довольно плохо понимают, что вообще является инструментарием денежно-кредитной политики и какие возможности влияния на поведение субъектов ведения хозяйства он дает.

И это беспокоит больше всего. Негативный торговый баланс и общая внешняя задолженность (100 млрд. дол. США) не является чрезвычайным и критическим. Да, внешняя задолженность составляет всего 50% процентов от годовых объемов ВВП, то есть существенно ниже, чем у многих стран мира.

Главное сейчас – это профессиональное понимание всех этих проблем и путей их решения, а именно этого в большинстве последних шагов правительства и центрального банка не наблюдается.

Для меня, например, вообще загадка, как правительство, без формирования основных принципов денежно-кредитной политики на следующий год представителями того же таки правительства и Национального банка, может подкармливать государственный бюджет–2009. Есть же версия «основных принципов денежно-кредитной политики на 2009 год», размещенная на главной странице сайта НБУ, по содержанию просто никакая, а кроме того, была утверждена Советом НБУ еще 15 сентября 2008 года, то есть до реального осознания и правительственными чиновниками, и представителями центрального банка глубины кризиса, в который попала экономика Украины. А предусмотренный в них на 2009 год обменный курс гривни – в пределах 4,85 за дол. США +/–5% – сейчас может вызывать лишь истерический хохот бизнесменов и граждан страны.

Борис Кушнирук