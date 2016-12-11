В Одесской области пограничники задержали два авто, которые искал Интерпол

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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"Автомобиль Mercedes, который находился в розыске, обнаружили сегодня утром в пункте пропуска "Кучурган" пограничники Белгород-Днестровского отряда. Во время проверки транспортного средства молдавской регистрации, который следовал в Украину, произошло срабатывание базы данных Интерпола. По соответствующей информации было установлено, что транспортное средство находится в розыске на территории Италии”, - говорится в сообщении.

Еще одну машину марки Toyota 2012 года, которая тоже находилась по базе данных Интерпола в розыске, остановили в пятницу в пункте пропуска "Рени" пограничники Измаильского отряда. Транспортное средство следовало на выезд из Украины.

По данным фактам проинформированы представителей Национальной полиции.