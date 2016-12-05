В аэропорту Одессы пограничники задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом за терроризм

Об этом сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.

Читайте такжеВ Одесской области задержали разыскиваемого Интерполом турка

Отмечается, что вечером 4 декабря пограничники Одесского отряда в международном аэропорту «Одесса» задержали гражданина Турции. Выяснилось, что мужчина разыскивается Интерполом как подозреваемый в терроризме у себя на родине.

О задержании проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве. Мужчина передан сотрудникам Национальной полиции в Одесской области.