В аэропорту Одессы пограничники задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом за терроризм
14:02, 05 декабря 2016Общество
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В Одессе пограничники задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом по подозрению в терроризме.
Иностранца разыскивал Интерпол за терроризм / REUTERS
Об этом сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.
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Отмечается, что вечером 4 декабря пограничники Одесского отряда в международном аэропорту «Одесса» задержали гражданина Турции. Выяснилось, что мужчина разыскивается Интерполом как подозреваемый в терроризме у себя на родине.
О задержании проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве. Мужчина передан сотрудникам Национальной полиции в Одесской области.
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