На Днепропетровщине в снежные заносы попали три "скорых" и школьный автобус

Школьный автобус из снежного заноса спасатели изъяли в Межевском районе.

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По данным пресс-службы ГСЧС, в снежных капканах также оказывались машины в, Софийском, Солонянском, Васильсковском, Покровском, Никопольском, Петропавловском, Криворожском и Новомосковском районах.

Всего за сутки пожарно-спасательные подразделения области 17 раз привлекались для оказания помощи населению, в том числе по уборке деревьев и освобождению из снега автомобилей. Всего «освободили» 40 машин, среди которых 3 – "скорых".