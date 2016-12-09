На Днепропетровщине в снежные заносы попали три "скорых" и школьный автобус
17:45, 09 декабря 2016Общество
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За сутки на Днепропетровщине спасатели изъяли из снежного заноса 3 машины скорой медицинской помощи, школьный автобус и другой транспорт.
За сутки пожарно-спасательные подразделения области 17 раз привлекались для оказания помощи населению / twitter.com @anawanna1958
Школьный автобус из снежного заноса спасатели изъяли в Межевском районе.
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По данным пресс-службы ГСЧС, в снежных капканах также оказывались машины в, Софийском, Солонянском, Васильсковском, Покровском, Никопольском, Петропавловском, Криворожском и Новомосковском районах.
Всего за сутки пожарно-спасательные подразделения области 17 раз привлекались для оказания помощи населению, в том числе по уборке деревьев и освобождению из снега автомобилей. Всего «освободили» 40 машин, среди которых 3 – "скорых".
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