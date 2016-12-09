В Запорожье через выплаты пенсий псевдопереселенцам осуществлялось финансирование "ДНР"

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, правоохранители установили, что организаторы схемы привлекли к ее реализации работников одного из банковских и социальных учреждений города.

Злоумышленники противоправно оформляли пакет документов для выплаты денег жителям временно оккупированных территорий, которые фиктивно зарегистрировались переселенцами в Запорожской области. По договоренности с руководством банка на них оформлялись карты, на которые зачислялись бюджетные социальные и пенсионные выплаты. Сотрудники спецслужбы выяснили, что деньги затем переводились в наличные и вывозились курьерами на временно оккупированные территории. Организаторы сделки регулярно платили проценты с нелегального бизнеса представителям т.н. "ДНР".

Сотрудники спецслужбы задержали двух участников группировки во время попытки снятия в банке более ста тысяч гривен. По предварительным оценкам, злоумышленники противоправно присвоили почти 12 млн грн.

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Во время обысков по местам работы и проживания мошенников оперативники СБ Украины изъяли немало банковских карт и поддельных документов на регистрацию псевдопереселенцев.

В рамках уголовного производства злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех участников группировки.