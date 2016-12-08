На Днепропетровщине открылись 235 стационарных пунктов обогрева

Как сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА, в пунктах обогрева можно спастись от мороза - выпить горячего чая и согреться.

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Пункты обогрева расположены в амбулаториях, территориальных центрах соцобслуживания, вокзалах, домах культуры, сельских советах, в помещениях «Красного креста». Всего 235 «теплых пунктов».

«Все пункты обогрева находятся в людных местах. Если чувствуете, что начали замерзать, заходите в ближайшую больницу, дом культуры, территориальный центр соцобслуживания. Здесь можно выпить горячего чая и согреться», - отметили в управлении гражданской защиты Днепропетровской облгосадминистрации.

Пока в области работают стационарные пункты обогрева. При снижении температуры до 15 градусов мороза и ниже будут развернуты мобильные «теплые пункты».

При необходимости в людных местах установят палатки, в городах и районах будут курсировать специальные машины для обогрева.