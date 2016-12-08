Фракция "Видродження" поможет отремонтировать помещение для волонтеров "Станции Харьков"

Соответствующее решение Харьковский облсовет принял на сессии 8 декабря, его поддержали 89 депутатов.

Также, в ходе сессии, замглавы Областного совета, руководитель фракции "Відродження" в облсовете Владимир Скоробагач пообещал волонтерам помощь в ремонте предоставленного помещения.

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«Я знаю, что это помещение требует ремонта. Я думаю, в ближайшее время мы посмотрим это помещение и совместно волонтерской организацией определимся с размерами помощи на ремонт, сегодня мы обсуждали этот вопрос на заседании фракции», - сказал Скоробагач.

Отметим, общественная организация «Станция Харьков» больше двух лет помогает переселенцам и местным жителям. За это время общественники сменили несколько адресов и в последнее время арендуют помещение на улице Дмитриевской, 25. Это здание, за которое нужно платить больше 30 тыс. грн в месяц. Поэтому, волонтёры приняли решение искать другое помещение.