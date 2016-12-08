В центре Киева митингуют несколько тысяч представителей профсоюзов, перекрыта улица Грушевского

На площади Конституции в Киеве начинается митинг Федерации профсоюзов Украины и региональных профсоюзов в рамках объявленной на сегодня всеукраинской акции протеста. Как передает корреспондент УНИАН, улица Грушевского перекрыта для движения транспорта, начиная от улицы Шелковичной и до Крепостного переулка.

Сейчас на площади Конституции установлена сцена и начинается митинг, организованный Федерацией профсоюзов Украины. Там находится примерно несколько тысяч человек, которые расположились перед зданием Верховной Рады и на улице Грушевского.

Охрану общественного порядка осуществляют несколько сотен правоохранителей - представители Национальной гвардии, Нацполиции, а также отряды спецназовцев в защитных шлемах и наколенниках.

Читайте такжеСумчане пикетировали городской совет, протестуя против повышения коммунальных тарифов

В то же время пресс-служба Национальной полиции сообщает, что для поддержания правопорядка задействуют около 2,5 тыс. правоохранителей из-за проведения массовых акций.

Как сообщал УНИАН, Федерация профсоюзов Украины объявила всеукраинскую акцию протеста 8 декабря в центре Киева с требованием повышения минимальной зарплаты, перерасчета пенсий, приведение коммунальных тарифов в соответствие с доходами граждан.

Члены профсоюзов требуют от парламента принять предложенный правительством законопроект о повышении минимальной заработной платы в два раза - до 3200 грн - с 1 января 2017 года. От правительства требуют пересмотреть динамику роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, чтобы она соответствовала росту доходов населения.

Также профсоюзы требуют решить вопрос задолженности по зарплате перед работниками.