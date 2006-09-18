С 1 октября начнется процедура ликвидации Крымской таможни

С 1 октября текущего года в соответствии с приказом Государственной таможенной службой Украины (от 15 сентября 2006 года) начнется процедура ликвидации Крымской таможни. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Крымской таможни.

Как следует из сообщения пресс-службы, этим же приказом создается Крымская региональная таможня, которая будет подчинена непосредственно Гостаможслужбе Украины. Во исполнение "контрольно-распорядительных функций по вопросам таможенного контроля и оформления" Крымской региональной таможне будет также подчинена Керченская таможня. Крымская таможня не изменит место своей дислокации - как и прежде она будет расположена в Симферополе.

По информации пресс-службы Крымской таможни, подобные изменения коснулись и ряда других таможен Украины.

Напомним, в конце июня 2005 года Крымская региональная таможня реорганизована в Крымскую таможню. С этого же времени начала свою деятельность Керченская таможня, созданная на базе таможенного поста "Керчь".