Что вы делаете для профилактики гриппа? – опрос УНИАН
15:27, 07 декабря 2016Общество
709
Врачи уже предупреждают о возможной эпидемии гриппа в Украине.
В Украине в эпидемическом сезоне 2016-2017 будет циркулировать штамм вируса гриппа Н3N2 (Гонконг) / Фото УНИАН
По состоянию на начало декабря 2016 года эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в ряде областей Украины и в Киеве.
При этом врачи предупреждают о возможной эпидемии гриппа.
Читайте такжеВ Сумах от осложнений гриппа умер мужчина
В свою очередь Минздрав констатировал, что в этом году сезонный грипп пришел в Украину ранее.
В связи с этим УНИАН решил спросить у своих читателей, какие профилактические действия они осуществляют, чтобы не заболеть гриппом?
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter