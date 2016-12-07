Что вы делаете для профилактики гриппа? – опрос УНИАН

По состоянию на начало декабря 2016 года эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в ряде областей Украины и в Киеве.

При этом врачи предупреждают о возможной эпидемии гриппа.

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В свою очередь Минздрав констатировал, что в этом году сезонный грипп пришел в Украину ранее.

В связи с этим УНИАН решил спросить у своих читателей, какие профилактические действия они осуществляют, чтобы не заболеть гриппом?