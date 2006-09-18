18-летний парень пытался изнасиловать 4-летнюю

Волынские правоохранители задержали 18-летнего местного жителя, который пытался изнасиловать 4-летнюю девочку.

Как сообщил УНИАН начальник отделения уголовного розыска Старовыжевского райотдела внутренних дел Сергей ТОМЧУК, злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.

По словам праваоохранителей, инцидент произошел на днях в селе Мизовое Старовыжевского района. Как рассказали милиционеры, парень затащил ребенка в кусты, но изнасиловать не успел. На крик дочери прибежала мать и односельчане. Сам задержанный объясняет свой поступок тем, что был в состоянии алкогольного опьянения.

Как отметил С.ТОМЧУК, следствие по данному делу проводит прокуратура Старовыжевского района. Вскоре задержанному будет назначена психиатрическая экспертиза. Ранее задержанный к уголовной ответственности не привлекался, отмечают в милиции.