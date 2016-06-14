РФ продолжает рассматривать запрос Украины о передаче Сенцова и Кольченко
Министерство юстиции России продолжает рассматривать запрос Украины о предоставлении документов для передачи осужденных в России Олега Сенцова и Александра Кольченко на родину для отбывания наказания.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Поступившие в Минюст России запросы Минюста Украины о предоставлении документов, необходимых для рассмотрения вопроса передачи названных осужденных в Украину для дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы, рассматриваются», - говорится в ответе министерства.
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Согласно тексту, после 10 июня 2016 года дополнительных документов от украинской стороны в отношении указанных осужденных в Минюст России не поступало.
Ранее сообщалось, что Верховный суд России отказался пересмотреть приговор в отношении украинского режиссера Олега Сенцова.
25 августа 2015 года Сенцов и Кольченко были приговорены российским военным судом к 20 и 10 годам колонии строгого режима соответственно.