РФ продолжает рассматривать запрос Украины о передаче Сенцова и Кольченко

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Поступившие в Минюст России запросы Минюста Украины о предоставлении документов, необходимых для рассмотрения вопроса передачи названных осужденных в Украину для дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы, рассматриваются», - говорится в ответе министерства.

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Согласно тексту, после 10 июня 2016 года дополнительных документов от украинской стороны в отношении указанных осужденных в Минюст России не поступало.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России отказался пересмотреть приговор в отношении украинского режиссера Олега Сенцова.

25 августа 2015 года Сенцов и Кольченко были приговорены российским военным судом к 20 и 10 годам колонии строгого режима соответственно.