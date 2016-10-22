"Зеленый свет для пыток": Сенцова, которого отказались выдать Украине, перевели в штрафной изолятор

Об этом сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила в Facebook.

«Олег Сенцов в ШИЗО. Есть мнение, что теперь в колонии зеленый свет для пыток», - написала она.

Как сообщал УНИАН, украинского режиссера Сенцова задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Его этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове.

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В декабре 2014 года в Генпрокуратуре России заявили, что Сенцов является гражданином РФ, поскольку после аннексии полуострова он не изъявил желания сохранить другое гражданство.

Вместе с тем уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что Сенцову фактически навязали российское гражданство автоматически, как большинству жителей Крыма.

Российский суд 25 августа 2015 приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима.

Министерство юстиции Украины обратилось с запросом к России о передаче Сенцова как гражданина Украины.

21 октября Россия отказала Украине в экстрадиции Сенцова, мотивируя это тем, что он якобы гражданин РФ.