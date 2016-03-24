Россия официально признала Сенцова и Кольченко гражданами Украины
Россия официально признала незаконно осужденных Олега Сенцова и Александра Кольченко гражданами Украины.
Об этом говорится в докладе российского обмудсмена.
"В результате принятых по жалобам Сенцова и Кольченко действий уполномоченного (по правам человека - ред.) было устранено правовую неопределенность относительно их гражданской принадлежности и признано их украинское гражданство", - сообщается в документе.
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Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции Украины обратилось с запросом к России о возвращении на территорию Украины Олега Сенцова, Юрия Солошенко, Александра Кольченко и Геннадия Афанасьева, незаконно осужденных в РФ.
Премьер-министр Арсений Яценюк обратился к МИД «подключиться к этому делу, чтобы западные партнеры поддержали запрос украинской стороны».
Также, по данным Минюста, в России находятся по меньшей мере 29 политических заключенных - граждан Украины.
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Справка УНИАН. Сенцов, Кольченко и Афанасьев осуждены в РФ по сфабрикованному обвинению в подготовке терактов в Крыму и поджогов офисов партий. Российский суд 25 августа 2015 года огласил приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения соответственно. Афанасьев приговорен к 7 годам заключения.
73-летнего гражданина Украины, бывшего генерального директора Государственного предприятия «Производственное объединение «Знамя» (г. Полтава) Солошенко в России приговорили к 6 годам заключения за якобы попытку приобрести изделия для восстановления средств ПВО Украины.