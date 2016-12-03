Глава Херсонщины о вышке для вещания на Крым: нервирует оккупантов еще больше, чем ракетные стрельбы
По мнению главы Херсонской областной госадминистрации Андрея Гордеева, строительство телерадиовышки для восстановления вещания на Крым может нервировать подконтрольные России власти полуострова "еще больше, чем военные учения".
Об этом он рассказал журналистам во время установки первого блока вышки 2 декабря, сообщает Крым.Реалии.
"Мы уже два дня как нервничаем наших так называемых оппонентов, на оккупированной территории временную власть. Были военные учения, ракетные. Мы восстановили два полигона военных на территории Херсонской области. А сегодня строим на линии разграничения вышку, которая так же, или еще больше, нервирует временные оккупационные власти Крыма", – сказал Гордеев.
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Глава областной государственной администрации также отметил, что в Херсонской области работают над поддержанием безопасности информационного пространства в регионе.
"Мы понимаем, что сегодня вызовы, которые стоят перед Украиной, это гибридная война. Это непосредственно формирование информационной политики, что позволит агрессору быть уверенным в том, что его здесь встретят с хлебом-солью. И наша задача сделать как раз все наоборот. Мы должны сформировать свою информационную политику, чтобы не хлебом-солью встречали агрессора, а патронами, оружием, средствами защиты", – подчеркнул Гордеев.
Напомним, 2 декабря вблизи пропускного пункта "Чонгар" на админгранице с Крымом заложен первый блок телерадиовышки для организации вещания в Херсонской области и на территорию Крыма.