Глава Херсонщины о вышке для вещания на Крым: нервирует оккупантов еще больше, чем ракетные стрельбы

Об этом он рассказал журналистам во время установки первого блока вышки 2 декабря, сообщает Крым.Реалии.

"Мы уже два дня как нервничаем наших так называемых оппонентов, на оккупированной территории временную власть. Были военные учения, ракетные. Мы восстановили два полигона военных на территории Херсонской области. А сегодня строим на линии разграничения вышку, которая так же, или еще больше, нервирует временные оккупационные власти Крыма", – сказал Гордеев.

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Глава областной государственной администрации также отметил, что в Херсонской области работают над поддержанием безопасности информационного пространства в регионе.

"Мы понимаем, что сегодня вызовы, которые стоят перед Украиной, это гибридная война. Это непосредственно формирование информационной политики, что позволит агрессору быть уверенным в том, что его здесь встретят с хлебом-солью. И наша задача сделать как раз все наоборот. Мы должны сформировать свою информационную политику, чтобы не хлебом-солью встречали агрессора, а патронами, оружием, средствами защиты", – подчеркнул Гордеев.

Напомним, 2 декабря вблизи пропускного пункта "Чонгар" на админгранице с Крымом заложен первый блок телерадиовышки для организации вещания в Херсонской области и на территорию Крыма.