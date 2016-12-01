Украина резко поднялась в Глобальном индексе милитаризации

"Вследствие аннексии Крыма Россией и длительного конфликта в Восточной Украине ситуация с безопасностью в Европе изменилась", - отмечается в отчете Центра. Из-за этого наблюдается интенсивная милитаризация, особенно в Восточной Европе. Согласно данным немецких исследователей, в этом году Украина поднялась в Глобальном индексе милитаризации на 15-е место (с 23-го в прошлом году). Россия занимает пятое место. В первой десятке рейтинга - еще четыре страны (Азербайджан, Армения, Греция и Кипр), пишет Deutsche Welle.

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Германия находится на сотом месте из всего 152 стран.

Наиболее милитаризированной страной мира остается Израиль. Это объясняется также высокой долей военнослужащих в населении этой страны.

Больше всего в мире тратят на военные нужды США. При этом Соединенные Штаты находятся в рейтинге лишь на 31-м месте. Причиной этого является то, что по сравнению с ВВП и количеству населения военные расходы США не являются крупнейшими в мире, объяснил автор исследования Макс Мучлер.