Юрию Норштейну 65 лет

15 сентября 2006 году режиссеру Юрию Норштейну исполнилось 65 лет.

В интервью "Российской газете" он рассказал, что работа над главным его проектом последних двадцати лет - полнометражной "Шинелью" по повести Гоголя - по-прежнему не завершена.

Юрий Норштейн начал работать в мультипликации в 1961 году на студии "Союзмультфильм", где разработал свою собственную технику создания картин - многоярусную перекладку. Первый режиссерский опыт состоялся в 1968 году, когда появился сделанный вместе с Аркадием Тюриным фильм "25, первый день", в котором были использованы рисунки русских художников - Кузьмы Петрова-Водкина, Аристарха Лентулова, Натана Альтмана.

Пять мультфильмов Юрия Норштейна удостаивались многичисленных премий на международных конкурсах: "Сеча при Керженце", "Лиса и заяц", "Цапля и журавль", "Ежик в тумане", "Сказка сказок". В 2003 году "Ежик" был назван лучшим мультфильмом всех времен и народов. В 2004 году режиссеру вручили японский орден Восходящего солнца.

Лента.ру