Во многих странах сегодня почтили память жертв Голодомора

Сегодня во многих странах почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Об этом МИД Украины сообщает в Twitter.

По данным ведомства, траурные мероприятия состоялись в Тбилиси, Варшаве, Софии, Лондоне, Бухаресте.

Читайте такжеОбнародованы документы КГБ о репрессиях против украинцев, которые сопротивлялись истреблению Голодомором

Также память умерших от искусственного голода почтили в Беларуси, Турции, Иордане и Аргентине.

Сегодня Украина чтит память жертв Голодомора 1932-1933 годов. В этом году исполняется 84-я годовщина организованного коммунистической властью бывшего СССР геноцида украинского народа – Голодомора 1932-1933 годов.

По данным исследования, проведенного Институтом демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины совместно с американскими исследователями,в Украине в 1932-1934 годах от голода умерли около 4 миллионов человек, или 13% всего населения.

В Киеве, других городах Украины прошли траурные мероприятия памяти жертв Голодоморов, Всемирный конгресс украинцев в эти недели организовывает памяти в 32-х странах мира. Тема мероприятий: "Голодомор не сломал". В этом году национальные памятные мероприятия, посвященные людям, которые смогли реализовать себя, несмотря на пережитое в 1932-1933 годах.