Президент вместе с супругой почтили память жертв Голодомора

Президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов – геноцида украинского народа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, президентская чета возложила композиции из колосков и калины к подножию Памятного знака жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве.

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Президент вместе с супругой почтили память погибших минутой молчания.

Как сообщал УНИАН, в этом году исполняется 84-я годовщина организованного коммунистической властью бывшего СССР геноцида украинского народа – Голодомора 1932-1933 годов.

По данным исследования, проведенного Институтом демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины совместно с американскими исследователями, в Украине в 1932-1934 годах от голода умерли около 4 миллионов человек, или 13% всего населения.