Погода на 23 - 27 ноября

Завтра в восточной части Украины, в Крыму и Приазовье ночью и утром будут сложные погодные условия: сильный дождь с мокрым снегом, ветер 15-20 м/с, местами порывы 25-30 м/с, днем ослабление осадков и ветра, температура на протяжении суток 3-8° тепла.

В западных, северных и центральных областях небольшой снег, слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывистый. Снижение температуры ночью до 2-7° мороза, днем до 0-5° мороза, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

24-25 ноября - облачно с прояснениями. В западных, северных, 25 ноября и в центральных областях осадки (преимущественно небольшие) в виде мокрого снега и дождя; на остальной территории без существенных осадков, лишь ночью 24 ноября на юго-востоке и в Крыму слабый мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части 4-9° тепла; на протяжении 25 ноября в Украине, кроме восточных областей, повышение температуры на 3-5°. В Карпатах временами небольшой (днем 25 ноября умеренный) снег, мокрый снег; ночью 24 ноября без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура 24 ноября ночью 7-12°, днем 4-9° мороза; 25 ноября ночью 4-9°, днем 1-6° мороза.

26-27 ноября - без существенных осадков, лишь в восточных областях, в Крыму и Приазовье небольшие осадки, днем преимущественно в виде дождя. Температура ночью 1-7° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла; в южной части ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 3-9° тепла, в Крыму 7-12°.

В Киеве и области в воскресенье ожидается небольшой снег, слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывистый. Снижение температуры по области ночью до 2-7° мороза, днем до 0-5° мороза, в Киеве ночью до 3-5° мороза, днем до 0-2° мороза.

24-25 ноября - облачно с прояснениями. Ночью 24 ноября небольшой снег, днем 25 ноября небольшой мокрый снег и дождь; в остальное время без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза; днем 24 ноября от 2° мороза до 3° тепла, 25 ноября 1-6° тепла.

26-27 ноября - без существенных осадков. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Киеве ночью 2-4° мороза, днем около 0°.