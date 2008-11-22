В Нью-Йорке задержали украинского преступника

В результате спецоперации работников Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Харьковской области совместно с Национальным центральным бюро Интерпола в Украине и правоохранительными органами США в Нью-Йорке был задержан Олег Б. (1966 г. р.), известный в криминальных кругах по прозвищу "Баклан".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, по словам начальника УБОП ГУ МВД в Харьковской области Владимира ФРОЛОВА, Олег Б. разыскивался УБОП за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Согласно постановлению судьи Киевского районного суда Харькова, Олегу Б. избрана заочно мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Баклану" инкриминируют несколько тяжких преступлений, совершенных на территории Украины, в частности в Харькове. Находясь в составе преступной группы, он требовал значительную сумму средств у бизнесмена, угрожая ему пистолетом и нанеся телесные повреждения. В результате преступная группа завладела деньгами и скрылась.

Благодаря согласованным действиям правоохранителей Украины и США, Олег Б. был задержан в Нью-Йорке. Решается вопрос о его депортации в Украину. Преступник содержится в иммиграционном пункте в штате Флорида.

По словам В.ФРОЛОВА, на протяжении 2008 года работники УБОП Харьковской области разыскали 14 злоумышленников, которые были объявлены в межгосударственный розыск. В частности, во исполнение запросов о правовой помощи из Российской Федерации и Молдовы были разысканы 5 злоумышленников.