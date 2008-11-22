Газпром: $2,4 миллиарда - долг Украины, а не РосУкрЭнерго

Объявленная российской стороной сумма долга Украины за газ в размере 2,4 млрд. долл. не связана с деятельность посредника - РосУкрЭнерго.

Об этом сегодня в прямом эфире телеканала "Вести" заявил пресс-секретарь председателя правления ОАО "Газпром" Сергей КУПРИЯНОВ, сообщает собственный корреспондент УНИАН в РФ.

По словам С.КУПРИЯНОВА, различия в суммах задолженности, которую огласила украинская и российская стороны, связана с методологией подсчета.

"Дело в том, что украинская сторона говорит о сентябре и октябре. Мы считаем уже и текущие поставки - ноябрь подходит к концу, а это существенная сумма. Плюс набежали пени и штрафы. То есть, различий на самом деле в оценке текущей задолженности нет. Украинская сторона говорит лишь о просроченной задолженности", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил ОАО «Газпром» взыскать с Украины долг по поставкам газа из РФ, который составляет 2,4 млрд. долл. «С долгом Украины нужно окончательно определиться и взыскать его или в добровольном порядке, или в принудительном. Так, как это установлено действующим законодательством и в рамках наших двусторонних отношений», - заявил Д.МЕДВЕДЕВ на встрече с главой «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ.

Однако в НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что имеют долги исключительно перед компанией RosUkrEnergo, и сумма этого долга "с учетом всех нюансов" составляет около 1,3 млрд. долл.

Также премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сказала, что это "не долги правительства Украины, а долги компании "РосУкрЭнерго", которые остались с предыдущих периодов". "Правительство Украины "РосУкрЭнерго" ничего не должно", - сказала она.

В свою очередь пресс-секретарь RosUkrEnergo Андрей КНУТОВ заявил, что долг НАК «Нафтогаз Украины» перед компанией составляет 2,4 млрд. долл. «Информация о размере долга перед компанией RosUkrEnergo, которую распространяют представители НАК «Нафтогаз Украины», не соответствует действительности. Указанная задолженность Украины препятствует своевременным и полным расчетам компании RosUkrEnergo AG перед «Газпромом»», – сказал он.