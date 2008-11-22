Снизилось производство соков и нектаров

По итогам января-октября 2008 года объемы производства фруктовых и овощных соков и нектаров в Украине составили 849 тыс. тонн, что на 5% ниже показателя за аналогичный период 2007 года.

Такие данные обнародованы в докладе Государственного комитета статистики Украины "О социально-экономическом положении Украины за январь-октябрь 2008 года", текстом которого располагает УНИАН.

По данным Госкомстата, в октябре произведено 80,4 тыс. тонн соков и нектаров, что на 3,3% ниже показателя за сентябрь 2008 года и на 23,4% ниже показателя за октябрь 2007 года.