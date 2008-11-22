Крупнейший судовладелец меняет маршрут из-за пиратов

Руководство крупнейшей в мире морской транспортной компании A.P. Moller-Maersk заявило, что из-за проблемы пиратства в районе Сомали маршруты прохождения судов будут изменены, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на Reuters.

Теперь торговые суда будут идти не через Суэцкий канал, а в обход, огибая всю Африку, сообщил представитель компании. Изменение курса коснется в первую очередь 50 нефтяных танкеров компании.

Изменение маршрута стало реакцией на захват пиратами нефтяного супертанкера Саудовской Аравии, груз которого оценивается в 100 миллионов долларов, отмечает агентство.

Датская компания A.P. Moller-Maersk , оперирует в различных секторах экономики, но главным образом известна своим транспортным бизнесом. Флот компании состоит из более 400 судов-контейнеровозов, сухогрузов и танкеров. Компания имеет офисы в 125 странах мира.

Другие нефтяные судовладельцы также собираются прокладывать маршруты подальше от побережья Сомали. Сообщалось, в частности, что норвежская компания Norway`s Frontline также рассматривает изменение маршрутов.