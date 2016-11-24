В Нацполиции рассказали о 618 уличенных во взятках чиновниках и назвали среднюю сумму "благодарности"

С начала этого года сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции разоблачили 618 чиновников-взяточников. Средняя сумма взятки составляла 60 400 гривень. Об этом заявил заместитель председателя Нацполиции и глава Департамента защиты экономики Игорь Купранец, пишет Znaj.ua.

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По его словам, среди задержанных головы и депутаты советов всех уровней, чиновники мэрий и ОГА, работники судов, прокуратуры, адвокаты, руководители предприятий всех форм собственности и других сфер деятельности. Сотрудники Департамента защиты экономики в этом году уличили во взяточничестве 332 работника органов власти и управления, 190 сотрудников контролирующих органов, 91 субъекта предприятий различных форм собственности, 5 сотрудников судебной ветви власти.

"Данный вид правонарушения имеет более завуалированный характер, чем несколько лет назад. Сегодня достаточно часто для своей преступной деятельности должностные лица используют фирмы-однодневки, банковские счета, открытые на подставных лиц, оказание услуг различного характера, посредников и т.д.", - рассказал Купранец.

Замглавы Нацполиции подчеркнул, что часто суд выносит взяточникам слишком мягкие приговоры: "Как показывает практика, иногда судьи выносят слишком мягкие приговоры. Например, в отношении начальника одного из управлений объединенной государственной налоговой инспекции. Харькова, который получил 71 000 гривень взятки, суд вынес приговор - 25 500 гривень штрафа".

"Проявлять нулевую терпимость к взяткам следует уже на низком уровне. Ведь если сейчас "закроем" глаза на действия взяточника-хирурга, то завтра он возглавит областное управление здравоохранения, и его "спасибо" возрастет в несколько раз. Пойдет он дальше по линии министерства - меняться разве что порядок цифр в размерах взяток", - подытожил Купранец.

По его информации, на данный момент о подозрении сообщили 190 людям, а в суд направлено 443 уголовных дела.