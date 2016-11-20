Суд избрал меру пресечения задержанному на взятке чиновнику Львовского горсовета

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь управления СБУ во Львовской области Мирослава Клячківська.

Военная прокуратура Западного региона как сторона обвинения просила суд назначить залог в 10 млн грн.

Как сообщал УНИАН, во Львове 17 ноября сотрудники военной прокуратуры задержали чиновника Львовского горсовета во время получения взятки в сумме 90 тыс. грн.

В пресс-службе военной прокуратуры Западного региона отметили, что, по предварительным данным, чиновник вымогал значительно большую сумму - 800 тысяч. грн, а задержали его во время получения части неправомерной выгоды.

По данным пресс-центра СБУ, правоохранители установили, что чиновник регулярно получал «откат» от коммерческой структуры за содействие в заключении договоров на работы по капитальному ремонту зданий и благоустройству города. Сотрудники спецслужбы выяснили, что по уже заключенным соглашениям на сумму почти 2 млн грн чиновник требовал 5-8% от суммы в зависимости от вида работ.

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Задокументирована также договоренность начальника управления с бизнесменами способствовать подписанию новых договоров на 8 млн грн.

В помещении Львовского городского совета в связи с этим 17 ноября проводились обыски в служебных кабинетах задержанного чиновника и первого заместителя городского головы.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).