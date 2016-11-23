Николаевских студентов возмутил "альтернативный" фильм о Донбассе: молодежь покинула аудиторию и позвонила в СБУ (видео)

Студентов, которые покинули зал во время трансляции фильма, возмутило то, что их пригласили на обсуждение темы презумпции правоты полицейского, а в результате включили фильм о боевиках Донбасса. Кроме того, как пишет Преступности.НЕТ в среду, 23 ноября, фильм показывали в учебное время в День достоинства и свободы, который отмечается в Украине 21-22 ноября.

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По словам организатора события Елены Кабашной, студенты даже позвонили в СБУ, чтобы сообщить о данном факте, однако, как она отметила, "СБУ оказалось абсолютно адекватным".

По данным издания, в фильме "Те, что пришли к власти" демонстрировались фрагменты видео пророссийских митингов, а также похороны местных жителей, в убийстве которых обвиняли "украинских снайперов".

Как отмечается, на мероприятии присутствовали местные депутаты от "Оппозиционного блок" и глава николаевского отделения общественной организации кума Владимира Путина Виктора Медведчука "Украинский выбор".

Один из присутствующих на событии местных депутатов от "Оппоблока" заявил, что "фильм украинского режиссёра, не является пропагандистским и прошёл все необходимые комиссии и экспертизы".

Согласно сообщению, инцидент подхватили пророссийские пропагандистские сайты, которые подали данный факт под заголовком "Депутаты "Оппоблока" презентовали студентам николаевского университета фильм о Новороссии".