Нищук обвинил российских пропагандистов в раскрутке скандала вокруг его слов

Министр на брифинге еще раз извинился за свои слова, сообщает "Украинская правда". В то же время он заявил, что его слова исказили российские пропагандисты.

"Эта ситуация начала раскручиваться, когда с ночи на некоторых российских сайтах и изданиях начали цеплять конкретное слово "генетика", - сказал Нищук журналистам.

"Это действительно хорошо проработанная история некоторых российских пропагандистов, которые начали приписывать, что он там уже подразумевает о генетике", - подчеркнул министр.

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"Сегодня была сказана очень хорошая фраза: "Если вырвать цитату из Библии, то может показаться, что ее писал безбожник". Это вырванная конкретная вещь. Все, кто постил в Фейсбуке, постил не из передачи, а уже с переработанной информации российских сайтов", - заявил Нищук.

На вопрос, готов ли он уйти в отставку из-за это неосторожное высказывание, Нищук ответил: "За что в отставку? За то, что я люблю украинскую культуру и отдаю ей с утра до ночи свое время? Если это кого-то осчастливит – пожалуйста. В чем ложь моя? Я извиняюсь за слово".

"Сколько каждый день говорит каждый политик? Кто-то ушел из Верховной Рады?" - добавил он.

На просьбу пояснить, что он имел в виду в своем высказывании, Нищук ответил: "Все люди равны. Я как раз выступал за то, чтобы был равный доступ к информации. Я говорил, что было сознательное блокирование доступа в некоторых регионах Украины к правдивой информации, к развитию культуры, традиции и так далее".

Как сообщал УНИАН, Нищук во время эфира на "Свободе Слова" на телеканале ICTV заявил, что на востоке Украины "нет никакой генетики", поскольку до этих городов властью СССР были сознательно заселены люди.

Отвечая на вопрос, почему на востоке трудно найти украинские книги, министр культуры ответил, что вторым вопросом безопасности моментом для страны является культура. Первым он назвал армию и новейшее оружие.

"Вторым вопросом безопасности моментом это является культура. Потому что она имеет способность воспитывать и формировать общество. И эта ситуация, которая сложилась на востоке и юге страны, – это пропасть сознания. Более того, когда мы так много говорили о генетике на Запорожье, на Донбассе, на том... это же города завезенные. Нет там никакой генетики. Это сознательно завезенные. Черкассы – знаменитый гетманский шевченков край, город Черкассы наполовину завезен. Почему? Потому что боялись этого Шевченковского духа. И так делали, это технология советского союза была", - сказал министр.