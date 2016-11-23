В Днепре воссоздали новогоднюю елку столетней давности (видео)

В историческом музее Днепра воссоздали новогоднюю елку столетней давности. Об этом сообщает ТСН.

Читайте такжеГослесагентство усилило охрану хвойных лесов накануне новогодних праздников

Дерево хоть и искусственное, но украшенное настоящими антикварными шариками и кружевом, а также точными копиями игрушек, которые использовались в начале 20-го века.

Чтобы сделать ювелирные копии старинных Снегурочек, фигурок Святого Николаю и звонков, мастера тщательно сверялись со старыми книгами и открытками.

Все делали вручную, на одну игрушку шло по несколько недель.