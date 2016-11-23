В Днепре воссоздали новогоднюю елку столетней давности (видео)
14:24, 23 ноября 2016Общество
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Дерево искусственное, но украшенное настоящими антикварными шариками и кружевом, а также точными копиями игрушек, которые использовались в начале 20-го века.
Все делали вручную, на одну игрушку шло по несколько недель / Фото УНИАН
В историческом музее Днепра воссоздали новогоднюю елку столетней давности. Об этом сообщает ТСН.
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Дерево хоть и искусственное, но украшенное настоящими антикварными шариками и кружевом, а также точными копиями игрушек, которые использовались в начале 20-го века.
Чтобы сделать ювелирные копии старинных Снегурочек, фигурок Святого Николаю и звонков, мастера тщательно сверялись со старыми книгами и открытками.
Все делали вручную, на одну игрушку шло по несколько недель.
В историческом музее Днепра воссоздали новогоднюю елку столетней давности
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