В Днепре отметили День достоинства и свободы (фоторепортаж)

В Днепре официальные мероприятия, приуроченные к Дню достоинства и свободы, прошли на площади у ОГА.

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Сюда с национальными флагами и портретами героев Небесной Сотни пришли десятки горожан.

Панихиду по погибших героям отслужил епископ Днепропетровский и Криворожский Симеон, после чего к символическому мемориалу Небесной Сотни представители духовенства, волонтеры и чиновники возложили цветы.

Празднование третьей годовщиной Революции Достоинства продолжится в Днепре на Европейской площади.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы. Этот праздник был основан указом президента Украины Петра Порошенко 13 ноября 2014 года.