Министр культуры убеждает, что его слова об "отсутствии генетики" на Донбассе неправильно поняли (видео)
Министр культуры Евгений Нищук убеждает, что его высказывания на одном из телеканалов неправильно поняли.
Об этом он заявил журналистам в кулуарах Кабмина в среду, передает "Украинская правда".
"Это вырвано из контекста программы. Я говорил о том, что надо увеличить внимание культурного диалога и обмена в восточных областях, поскольку длительное время было искажение или недофинансирование тех или иных проектов. Именно в этом русле я хотел сказать", – сказал Нищук.
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"Долгое время исторические и культурные проекты недополучали финансирование, в этом русле я говорил, что формируется момент духа. А всех задело слово "генетика". Если оно кого-то задело, я искренне извиняюсь. На самом деле у меня не было никаких желаний обидеть. Я говорил только о том, что сейчас надо увеличить внимание к культурному диалогу и обмену", – подчеркнул министр.
Как сообщал УНИАН, министр культуры Евгений Нищук во время эфира на "Свободе Слова" на телеканале ICTV заявил, что на востоке Украины "нет никакой генетики", поскольку в эти города властью СССР были сознательно заселены люди.
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