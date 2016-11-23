Министр культуры убеждает, что его слова об "отсутствии генетики" на Донбассе неправильно поняли (видео)

Об этом он заявил журналистам в кулуарах Кабмина в среду, передает "Украинская правда".

"Это вырвано из контекста программы. Я говорил о том, что надо увеличить внимание культурного диалога и обмена в восточных областях, поскольку длительное время было искажение или недофинансирование тех или иных проектов. Именно в этом русле я хотел сказать", – сказал Нищук.

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"Долгое время исторические и культурные проекты недополучали финансирование, в этом русле я говорил, что формируется момент духа. А всех задело слово "генетика". Если оно кого-то задело, я искренне извиняюсь. На самом деле у меня не было никаких желаний обидеть. Я говорил только о том, что сейчас надо увеличить внимание к культурному диалогу и обмену", – подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, министр культуры Евгений Нищук во время эфира на "Свободе Слова" на телеканале ICTV заявил, что на востоке Украины "нет никакой генетики", поскольку в эти города властью СССР были сознательно заселены люди.

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