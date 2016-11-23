Министр культуры заявил, что на востоке Украины "нет никакой генетики" - соцсети возмущены (видео)

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Об этом он заявил в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV.

Отвечая на вопрос, почему на востоке трудно найти украинские книги, министр культуры ответил, что вторым вопросом безопасности для страны является культура. Первым он назвал армию и новейшее оружие.

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"Вторым вопросом безопасности является культура. Потому что она способна воспитывать и формировать общество. И эта ситуация, которая сложилась на востоке и юге страны, – это пропасть сознания. Более того, когда мы так много говорили о генетике на Запорожье, на Донбассе, на том... это же города завезены. Нет там никакой генетики. Это сознательно завезенные. Черкассы – знаменитый гетманский шевченков край, город Черкассы наполовину завезен. Почему? Потому что боялись этого Шевченковского духа. И так делали, это технология советского союза была", - сказал министр.

Соцсети уже возмутило такое высказывание Нищука.