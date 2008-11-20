Синоптики обещают полный набор: дождь, снег, гололедица

Через несколько дней синоптики ожидают на территории Украины осложнения погодных условий.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра, 21 ноября, облачно. В Украине, кроме юга и востока, временами небольшой дождь, в западных областях умеренный, в Карпатах местами сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура на протяжении времени 2-7° тепла, в Карпатах от 1° мороза до 4° тепла, в южной части днем 8-13°, в Крыму до 16° тепла.

22-23 ноября ожидается осложнение погодных условий. 22 ноября в западных, северных и центральных областях дождь и мокрый снег, в карпатском регионе и в центральных областях местами сильные осадки; температура ночью около 0°, днем 2-8° тепла, в центральных областях ночью 1-6° тепла, днем 7-12°. В южной и восточной части временами дождь, в Крыму отдельные грозы; температура ночью 4-9° тепла, днем 10-15°, в Крыму ночью 8-13°, днем 14-19°.

23 ноября небольшой снег, мокрый снег (ночью в восточной части и в Крыму умеренные осадки), на дорогах местами гололедица. Понижение температуры ночью до 1-7° мороза (в Прикарпатье до 5-10° мороза), днем до 2° тепла - 3° мороза; в восточной части и в Крыму ночью до 0-5° тепла, днем до 3-8° тепла.

24 ноября преимущественно без осадков, только ночью в Крыму, Приазовье и восточных областях дождь с переходом в мокрый снег, а в западных и северных областях местами небольшой снег.

25 ноября в Украине снег и мокрый снег, днем в южной части преимущественно дождь (только ночью в Крыму и на востоке страны, а днем на западе без существенных осадков). Температура ночью 3-8° мороза (24 ноября в восточных областях и Приазовье около 0°), днем от 2° мороза до 4° тепла; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза; в южной части ночью 0-6° мороза, днем 0-6° тепла; в Крыму ночью от 4° мороза до 2° тепла, днем 3-9° тепла.

Завтра в Киеве и области временами небольшой дождь. Температура на протяжении суток около 5° тепла.

22-23 ноября в столице и области осложнение погодных условий. 22 ноября дождь и мокрый снег; 23 ноября небольшой снег, мокрый снег, на дорогах местами гололедица.

Температура 22 ноября ночью около 0°, днем 2-7° тепла; 23 ноября понижение ночью до 1-6° мороза, днем до 2° тепла - 3° мороза.

24 ноября ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков, 25 ноября снег и мокрый снег. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.