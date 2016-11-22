В СБУ рассказали о древней книге "Апостол", которую пытались вывезти через Харьковскую область в РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак сказал на брифинге по последним результатам работы СБУ.

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По словам Грицака, задержанный на пункте пересечения границы "Плетеневка" в Харьковской области курьер пытался вывезти "Апостол", "который датирован началом, предварительно, как говорят специалисты, сейчас он на экспертизе, это древнюю книгу "Апостол"- предварительно начало XVII века".

"Она в хорошем состоянии. Ее пытался вывезти курьер с территории Украины через один из пунктов пропуска в Харьковской области на территорию России по заказу", - сказал Грицак и добавил, что открыто уголовное производство.

Напомним, правоохранители в пункте пропуска "Плетеневка" в Харьковской области задержали курьера при попытке вывоза в Россию старопечатной книги "Апостол".