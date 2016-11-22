Соцопрос: две трети украинцев убеждены, что ситуация в стране развивается в неправильном русле

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Отмечается, что 17,8% респондентов считают, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет (для сравнения в апреле 2016 года так считали 16,5%), 43,2% - что трудности могут быть преодолены в более отдаленной перспективе (в апреле - 47,2%), 23,9% – что вообще не способна их преодолеть (в апреле - 22,6%).

Среди институтов государства и общества наибольшее доверие граждан имеют волонтерские организации (им доверяют 65,5% опрошенных), церковь (58,8%), Вооруженные Силы Украины (58,0%), добровольческие батальоны (57,1%), Национальная гвардия Украины (54,5%), общественные организации (51,8%), отечественные СМИ (47,7%), патрульная полиция (43,9%). Таким образом, количество респондентов, которые доверяют этим институтам, превышает количество тех, кто им не доверяет.

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Органам местного самоуправления доверяют 41,3%, не доверяют 46,3%. Районным государственным администрациям доверяют 31,7%, не доверяют 55,6%, областным государственным администрациям – соответственно 29,8% и 57,9%, президенту Украины – соответственно 24,4% и 66,7%, правительству – соответственно 17,5% и 74,1%, Национальному банку – соответственно 16,1% и 75,2%, Верховной Раде – соответственно 13,1% и 79,4%, прокуратуре – соответственно 12,4% и 76,2%, судам – соответственно 10,5% и 79,1%. Доверие к государственному аппарату (чиновникам) выразили лишь 8,4%, не доверяют – 81,6%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 ноября 2016 года. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.