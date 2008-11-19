Телеканалы России могут вернуться в украинский эфир

Председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Виталий ШЕВЧЕНКО заявляет, что Нацсовет готов идти навстречу зарубежным телеканалам, которые хотят легализовать свою деятельность в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

В.ШЕВЧЕНКО в который раз отметил готовность Национального совета идти навстречу правовладельцам телеканалов, которые выразят желание легализовать свою деятельность на территории нашего государства. По его словам, сроки решения этих вопросов зависят как от переговоров на уровне международных ведомств обеих стран, так и от инициативности зарубежных каналов, которые хотят присутствовать в кабельных сетях Украины.

Председатель Национального совета отметил, что процедура адаптации ничего другого, кроме установления ответственности зарубежных каналов за соблюдение украинского законодательства, не несет, а социальная напряженность, возникшая вокруг этого вопроса, является следствием политически безответственных действий и заявлений отдельных лиц и организаций.

По его словам, решение этого сложного вопроса без посредников (провайдеров программной услуги) позволит максимально ускорить процесс и избежать лишней путаницы.

Пресс-служба напоминает, что «Первый канал. Всемирная сеть» предоставил Национальному совету заверения относительно открытия официального представительства в Украине с целью получения лицензии на ретрансляцию своих программ в кабельных сетях Украины, что дало основания Национальному совету принять решение о возобновлении ретрансляции. «Это достаточно скорая и эффективная позиция для тех, кто хочет легализовать свою деятельность в Украине», - сказал В.ШЕВЧЕНКО.