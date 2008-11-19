Эксперт: удержание курса гривни - не главный приоритет НБУ

Сегодня удержание курса гривни к доллару не является главным приоритетом Национального банка Украины.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал председатель Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир ФЕСЕНКО.

По словам политолога, “Нацбанк искусственно пытается удержать курс, чтобы не раздражать правительство и общественность”, потому что “есть люди, которые критически оценивают снижение курса национальной валюты”.

Если на формальное удерживание курса гривни к доллару, ежедневно будут расходоваться сотни миллионов долларов из золотовалютных резервов, “это будет опасно и с точки зрения финансовой безопасности, и с точки зрения финансовой стабильности и стабильности банковской системы в целом”, - сказал В.ФЕСЕНКО.

По мнению эксперта, нужно более гибко подходить к этому вопросу, ведь главная проблема в другом – в росте негативного сальдо торгово-платежного баланса. “Нужно четко сформировать программу первоочередных мер, направленных на противодействие негативным последствиям этого в экономике государства, – сказал В.ФЕСЕНКО. – Нам срочно нужно уровнять ситуацию с платежным балансом”.

По словам политолога, и Международный валютный фонд, и зарубежные эксперты говорят, что необходим более гибкий, плавающий курс гривни, который бы соответствовал реальной экономической финансовой ситуации в стране. “Другое дело, что не нужно доводить ситуацию до больших прыжков и резких непрогнозируемых колебаний, которые приводят к ажиотажу на наличном рынке”, – отметил В.ФЕСЕНКО.

Если НБУ и в дальнейшем будет удерживать курс гривни на нынешнем уровне лишь за счет интервенций из золотовалютного резерва, то это может привести к тому, что спустя некоторое время опять начнутся резкие и необоснованные курсовые прыжки, считает В.ФЕСЕНКО. По его мнению, при условии влияния негативных тенденций мирового экономического кризиса на нашу экономику, это был бы не лучший вариант. Поэтому, отметил он, целесообразнее, чтобы правление НБУ проводило более гибкую и адекватную курсовую политику.