В Киеве «жертва кризиса» пыталась ограбить АЗС

В Подольском районе Киева вчера был задержан молодой человек, который пытался ограбить автозаправочную станцию «ANP».

Как сообщил УНИАН помощник начальника Подольского районного управления милиции по связям с общественностью Александр РАДКЕВИЧ, около 5.00 мужчина ворвался в помещение АЗС, ударил монтировкой одного из сотрудников, а затем, приставив нож к шее другой сотрудницы АЗС, стал требовать деньги.

Как отметил А.РАДКЕВИЧ, благодаря действиям остальных сотрудников АЗС грабителя удалось задержать и передать сотрудникам милиции.

Свой поступок он объяснил тем, что приобрел в кредит автомобиль, но для выплаты у него не было денег.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.