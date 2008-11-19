Ющенко проведет урок
08:35, 19 ноября 2008Общество
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Прямую трансляцию будут вести 5-й канал и НТКУ
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня осуществит рабочую поездку в Харьковскую область.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в харьковской специализированной школе №62 при участии Президента состоится Всеукраинский урок памяти.
Урок в прямом эфире будет транслировать “5-й канал” и Национальная телекомпания Украины.
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