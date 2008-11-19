Аэропорту "Ровно" до продажи осталась неделя

Международный аэропорт «Ровно», который сейчас находится в коммунальной собственности территориальной общины области, планируется продать 25 ноября т.г. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Ровенского облсовета.

Согласно сообщению, аэропорт будет продан путем проведения открытого аукциона на Ровенской товарной бирже. Потенциальных покупателей аэропорта пока не разглашают. Будущий владелец этого объекта должен сохранить его профиль, вложить в развитие его инфраструктуры не менее 10 млн. грн., погасить задолженность предприятия перед бюджетом и по выплате зарплаты работникам.

Областная власть решила продать аэропорт из-за отсутствия средств на его содержание. Однако идею продажи аэропорта поддерживают не все депутаты. В частности, депутатская фракция Украинской народной партии и ее областная организация выступили с заявлением, в котором обращают внимание на недопустимость продажи аэропорта, указывая на то, что это важный стратегический объект для государства, который можно использовать в рамках подготовки и проведения Евро-2012.