Вокзал в Киеве работает в обычном режиме - взрывного устройства не нашли

Информация об угрозе взрыва на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве не подтвердилась.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Юго-Западной железной дороги.

«Вокзал снова работает в обычном режиме, об этом только что стало известно. Информация (об угрозе взрыва – УНИАН) не подтвердилась», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва центральной платформы были эвакуированы пассажиры и персонал Центрального железнодорожного вокзала.

По данным Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве, в 12.05 по телефону 02 в дежурную часть милиции поступила информация о том, что в ближайшее время должна взорваться центральная платформа вокзала. Через 10 минут после получения этой информации милиция эвакуировала людей.

На месте работали следственно-оперативные, взрывотехнические и другие оперативные службы.

Также устанавливается таксофон, с которого поступила анонимная информация, и личность звонившего.