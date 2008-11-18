Вокзал в Киеве работает в обычном режиме - взрывного устройства не нашли
Работали оперативные службы
Информация об угрозе взрыва на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве не подтвердилась.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Юго-Западной железной дороги.
«Вокзал снова работает в обычном режиме, об этом только что стало известно. Информация (об угрозе взрыва – УНИАН) не подтвердилась», - сообщили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва центральной платформы были эвакуированы пассажиры и персонал Центрального железнодорожного вокзала.
По данным Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве, в 12.05 по телефону 02 в дежурную часть милиции поступила информация о том, что в ближайшее время должна взорваться центральная платформа вокзала. Через 10 минут после получения этой информации милиция эвакуировала людей.
На месте работали следственно-оперативные, взрывотехнические и другие оперативные службы.
Также устанавливается таксофон, с которого поступила анонимная информация, и личность звонившего.