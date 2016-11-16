Профсоюзы отменили массовые протесты из-за перенесения рассмотрения Госбюджета-2017

В Украине Федерация профсоюзов перенесла массовые акции протеста, которые были запланированы на завтра, 17 ноября. Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Отмечается, что митинги были запланированы именно на 17 ноября в связи с тем, что именно в этот день планировалось рассмотрение государственного бюджета на 2017 год в Верховной Раде.

«Нам стало известно, что власти переносит рассмотрение Госбюджета на начало декабря», - говорится в сообщении.

Читайте такжеКабмин подал в Раду госбюджет-2017 с увеличением доходов и расходов на 15 миллиардов

Кроме этого в сообщении отмечается, что профсоюзы будут требовать и в дальнейшем «безотлагательного погашения долгов по зарплате, повышения пенсий и отмены ограничений для работающих пенсионеров, отмена решений которыми ограничено право досрочного выхода на пенсию, возврат десяткам тысяч работников права на санаторно-курортное оздоровление, обеспечение стипендиального обеспечения».

Также в ФПУ настаивают на проведении трехсторонней встречи с Председателем Верховной Рады Украины.В.Парубием и руководителями парламентских фракций и групп, Премьер-министром Украины.Бы.Гройсманом.

Напомним, в июне Федерация профсоюзов Украины (ФПУ) направила в Кабинет министров проект закона о повышении прожиточного минимума для компенсации существенного роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги и цены на газ, а также запланировала митинги на 6 июля, чтобы заставить власти рассмотреть эту инициативу

«Предложенные нами изменения предусматривают изменения в государственный бюджет, закон об оплате труда, закон об индексации денежных доходов населения и других законодательных актов. Они связаны в первую очередь с оплатой труда и защитой трудовых доходов», - сообщил председатель Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой.

Как сообщал УНИАН, Национальная полиция получила 10 заявок на проведение акций протеста в период с 15 по 22 ноября в Киеве.

"В Киеве в течение недели, с 15-22 будет проходить большое количество массовых мероприятий, поэтому будем работать в усиленном режиме. Поступило около 10 заявок о проведении массовых мероприятий, на некоторых заявлено до 50 тысяч митингующих", - сообщил заместитель председателя нацполіції Андрей Крищенко.