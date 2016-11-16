Кабмин определил выходные на новогодние и майские праздники

Как сообщает Правительственный портал, проект акта «О переносе рабочих дней в 2017 году» на заседании правительства представил министр социальной политики Андрей Рева.

Читайте такжеМероприятия "Евровидения" на Софийской площади проводить не будут

В частности, документом рекомендовано в 2017 году для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), за исключением органов Пенсионного фонда, Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта», Государственной казначейской службы и банковских учреждений, перенести рабочие дни: с понедельника, 8 мая, на субботу, 13 мая, и с пятницы, 25 августа, - на субботу, 19 августа.

В правительстве считают, что предложенный перенос рабочего дня будет способствовать рациональному использованию рабочего времени, созданию благоприятных условий для празднования в 2017 году 9 мая – Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы) и 24 августа – Дня Независимости Украины. А также отмечается, что это не повлечет сокращения продолжительности рабочего времени в течение года, объемов производства и налоговых поступлений и обязательных платежей в бюджеты всех уровней.