В центре Одессы двое патрульных полицейских "погорели" на взятке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины, представители данного ведомства из военной прокуратуры Одесского гарнизона совместно с работниками департамента внутренней безопасности региональной полиции в минувшие выходные задержали двоих должностных лиц Управления патрульной полиции Одессы.

Установлено, что лейтенанты требовали у гражданина 800 долл. за возврат ранее изъятого водительского удостоверения и непривлечение к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

«Однако указанной суммы вымогателям показалось мало, поэтому они потребовали дополнительной сумму. Непосредственно при передаче водителю изъятого ранее документа и получении злоумышленниками второй суммы, последние были задержаны», - рассказали в пресс-службе.

Сейчас готовится ходатайство об избрании полицейским меры пресечения в виде содержания под стражей, наложения ареста на изъятое имущество, назначение соответствующих экспертиз.

Кроме того, готовится сообщение злоумышленникам о подозрении в преступлении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

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Как рассказал УНИАН источник в ГУ НП в области, подозреваемые были задержаны в центре города, возле Одесского университета внутренних дел.

Как отметила пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко, руководство Управления патрульной полиции Одессы подтвердило факт задержания двух своих сотрудников при получении неправомерной выгоды.

«Информация о возможном правонарушении была передана нами в соответствующие службы, совместно с Управлением внутренней безопасности и военной прокуратурой проведена оперативная работа и задержание лиц», - подчеркнула Марченко.