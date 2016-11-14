ВСУ за последние два года получили более 12 тысяч видов вооружения и техники - Кубив

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета парламента заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

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“За последние два года Вооруженные силы Украины получили более 12 тыс. видов вооружений и техники. Освоено серьезное производство танков “Оплот”, бронетранспортеров “БТР-4” и “БТР-3”, тактической боевой колесной машины, беспилотника, 120-мм міномету “Молот”, - сказал Кубив.

Как сообщал УНИАН, ранее в Генштабе рассказали, что в дальнейшем украинская армия будет комплектоваться по смешанному принципу: она будет состоять из срочников и контрактников.