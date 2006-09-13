Чеченский ОМОН и ингушская милиция довели свою вражду до серьезной перестрелки

На административной границе Чечни и Ингушетии произошла перестрелка между бойцами чеченского ОМОНа и сотрудниками ингушской милиции. В результате погибли от пяти до семи человек и десятки получили ранения.

Как сообщил журналистам источник в МВД Ингушетии, с ингушской стороны убит один человек и около 20 ранены. Также убиты от четырех до шести сотрудников силовых ведомств Чеченской Республики, и не менее десяти ранены. По более поздним данным с чеченской стороны, в перестрелке получил тяжелое ранение начальник штаба чеченского ОМОНа, который вместе с большинством раненых вывезен в Чечню. Еще два раненых омоновца находятся в Сунженской районной больнице в Ингушетии.

Инцидент произошел около полудня 13 сентября на 20-м посту ДПС на федеральной трассе Ростов-Баку около станицы Орджоникидзевская. Ссора возникла после того, как сотрудники чеченского ОМОНа отказались предъявить документы.

Кроме того, в их машине находился задержанный на территории Ингушетии мужчина с мешком на голове и в наручниках. Милиционеры задержали колонну чеченского ОМОНа и запросили по рации подмогу. После этого чеченцы открыли огонь по ингушам.

Между тем в МВД Чечни заявили, что по ОМОНу был открыт огонь со стороны поста ДПС. В то же время, по информации штаба Объединенной группировки войск на Северном Кавказе, чеченский ОМОН проводил в Ингушетии спецоперацию по задержанию боевиков, не проинформировав об этом местные власти и правоохранительные органы. Это было сделано для того, чтобы не допустить утечки информации.

Похожий инцидент, только с менее тяжелыми последствиями произошел несколько дней назад. 7 сентября на милицейском КПП "Азов-52" произошла драка между ингушскими милиционерами неизвестными вооруженными людьми, которые представились охранниками премьера Чечни Рамзана Кадырова.

На требование предъявить документы неизвестные открыли огонь в воздух, избили двух милиционеров и уехали в сторону Чечни на двух бронетранспортерах. Один из пострадавших милиционеров был госпитализирован.

В Чечне опровергли причастность к инциденту сотрудников службы безопасности Рамзана Кадырова. Тем не менее, ингушские милиционеры были крайне возмущены происшедшим и публично заявляли, что отомстят "кадыровцам". По словам одного из руководителей патрульно-постовой службы МВД республики, теперь в Ингушетии "кадыровцы" в случае вооруженного сопротивления будут уничтожаться.

К месту перестрелки сейчас стягиваются войска. В районе административной границы между Чечней и Ингушетией наблюдается скопление бронетехники. В расположенную поблизости от места инцидента станицу Орджоникидзевская въехала военная колонна грузовиков и БТРов.

Лента.ру