Тымчук рассказал, зачем ФСБ нужна новая история с "украинскими диверсантами" в Крыму

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук.

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"Был ли Д.Штыбликов украинским диверсантом в Крыму? Ровно такая же вероятность, что "Моторолу" грохнули инопланетяне, которым просто не понравилась рыжая обезьяна, гадящая в донецком лифте. То есть вероятность в обоих случаях есть, только, как бы сказать помягче, слишком уж незначительная", - говорится в сообщении.

По его словам, таким образом ФСБ РФ пытается "реабилитироваться после прошлой трагикомедийной истории с "украинской ДРГ" в Крыму".

Так, по словам Тымчука, ГУР МОУ, агентом которого Штыбликов якобы был (при этом, проходя военную службу, не имел никакого отношения к ГУРу), могло завербовать его только до аннексии Крыма, так как после аннексии все публичные лица, хоть малейшим образом высказывавшие когда-либо проукраинскую позицию, автоматом оказались "под колпаком" той же ФСБ. А в то время, согласно сообщению, ГУР не имело законного права проводить операции на территории Украины, в том числе операции по вербовке (эта возможность путем изменения в законодательство Украины появилась у ГУРа значительно позже).

Кроме того, как указал Тымчук, использовать публичное лицо для проведения диверсий – само по себе задание сомнительное.

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"Узнаваемый аналитик и эксперт, таскающийся по городу с авоськой с тротилом и автоматом на шее – зрелище, которое могут себе представить, очевидно, лишь работяги из ФСБ. Хотя, вполне может быть, ФСБ-ГРУ-СВР РФ так и работают, но тогда искренне жаль российские спецслужбы", - прокомментировал он.

Вместе с тем, нардеп подчеркнул, что задержание "украинской ДРГ" в Крыму удивительным образом совпало с эскалацией конфликта на Донбассе, и все это вместе – в преддверии выработки в рамках нормандской четверки «дорожной карты» по Донбассу, которую пообещали показать в конце ноября 2016 года

"Последний момент дает ответ на все вопросы. Пытаясь давить на Киев, продавливая свое видение "дорожной карты" (а именно – последовательность "отвод вооружений-взятие границы под контроль - местные выборы - особый статус Донбасса"), Москва применяет все возможные методы", - резюмировал Тымчук.

Как сообщал УНИАН, в ФСБ РФ заявили о задержании 9 ноября очередной "диверсионной группы Минобороны Украины" в оккупированном Севастополе.

В свою очередь, Главное управление разведки Минобороны Украины опровергло заявления ФСБ РФ о якобы задержанных сотрудниках ГУР в оккупированном Севастополе.