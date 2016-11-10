Семья задержанного в Крыму "диверсанта" опровергла его связь с Минобороны Украины

ФСБ имен задержанных не называла, подтверждений слов собеседника нет. Дождь направил запрос в ФСБ, ответ на него пока не поступил.

По словам собеседника, его брат Дмитрий Штыбликов работает аналитиком Центра содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона «Номос» в Севастополе. По данным из открытых источников, это украинская неправительственная аналитическая организация, ее офис расположен в Севастополе.

Как утверждает Алексей Штыбликов, его брата задержали днем 9 ноября. По словам собеседника, брат позвонил ему из прокуратуры.

Также была задержана жена Дмитрия Штыбликова, она проходит по делу в качестве свидетеля. «Она не вышла на работу, ее начали искать, и родственники застали момент обыска в гараже. Так нам стало известно о задержании», - рассказал он.

На 12:00 (11:00 по Киеву), по словам Алексея Штыбликова, назначен суд об избрании меры пресечения задержанным.

Как сообщалось, сегодня в ФСБ России заявили, что 9 ноября задержали в аннексированном Севастополе очередных "украинских диверсантов", которые якобы планировали диверсионные акции на стратегических объектах Крыма. В частности, отмечается, что задержанные якобы являются членами "диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины". В Минобороны уже заявили, что украинских диверсантов в Крыму нет, а ФСБ в очередной раз вводит всех в заблуждение.