В школах Днепра хотят запретить электронные сигареты

15:06, 08 ноября 2016
Общество
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В общеобразовательных учебных заведениях детям запретят курить электронные сигары.

Иллюстрация / REUTERS

Согласно тексту решения горсовета, курить запретят во всех школах города.

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"Запретить курение электронных сигар среди детей, ученической молодежи в общеобразовательных учебных заведениях на территории города Днепра", - сказано в проекте решения, которое цитирует местный портал 056.ua.

Помимо этого департамент гуманитарной политики горсовета обяжут проводить среди детей и подростков просветительскую работу о вреде курения.

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