В школах Днепра хотят запретить электронные сигареты

В общеобразовательных учебных заведениях детям запретят курить электронные сигары.

Согласно тексту решения горсовета, курить запретят во всех школах города. Читайте такжеВ Днепре полиция накрыла 4 "наливайки" (фото) "Запретить курение электронных сигар среди детей, ученической молодежи в общеобразовательных учебных заведениях на территории города Днепра", - сказано в проекте решения, которое цитирует местный портал 056.ua. Помимо этого департамент гуманитарной политики горсовета обяжут проводить среди детей и подростков просветительскую работу о вреде курения.

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