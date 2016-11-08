В школах Днепра хотят запретить электронные сигареты
15:06, 08 ноября 2016Общество
1378 0
В общеобразовательных учебных заведениях детям запретят курить электронные сигары.
Иллюстрация / REUTERS
Согласно тексту решения горсовета, курить запретят во всех школах города.
Читайте такжеВ Днепре полиция накрыла 4 "наливайки" (фото)
"Запретить курение электронных сигар среди детей, ученической молодежи в общеобразовательных учебных заведениях на территории города Днепра", - сказано в проекте решения, которое цитирует местный портал 056.ua.
Помимо этого департамент гуманитарной политики горсовета обяжут проводить среди детей и подростков просветительскую работу о вреде курения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter